– Почему "Сочи" так сильно провалился за один сезон? Это уже не наше дело анализировать состояние другой команды.
Это случилось из-за вашего ухода? Не могу так считать. Это неправильно, – приводит слова Федотова "РБ Спорт".
По итогам сезона-2021/22 "Сочи" под руководством Владимира Федотова завоевал серебряные медали чемпионата России. Прошлым летом 56-летний специалист покинул пост наставника южан, пойдя на повышение в московский ЦСКА. Во главе с Федотовым "армейцы" выиграли Кубок страны и стали вторыми в Российской Премьер-Лиге.
Тренер ЦСКА Федотов – о неудачном выступлении "Сочи" в РПЛ: не наше дело анализировать состояние другой команды
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов отказался анализировать неудачное выступление "Сочи" в минувшем сезоне после своего ухода с поста наставника южан.
Фото: ПФК ЦСКА