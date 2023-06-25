Тренер ЦСКА Федотов – о неудачном выступлении "Сочи" в РПЛ: не наше дело анализировать состояние другой команды

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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов отказался анализировать неудачное выступление "Сочи" в минувшем сезоне после своего ухода с поста наставника южан.
Фото: ПФК ЦСКА
– Почему "Сочи" так сильно провалился за один сезон? Это уже не наше дело анализировать состояние другой команды.

Это случилось из-за вашего ухода? Не могу так считать. Это неправильно, – приводит слова Федотова "РБ Спорт".

По итогам сезона-2021/22 "Сочи" под руководством Владимира Федотова завоевал серебряные медали чемпионата России. Прошлым летом 56-летний специалист покинул пост наставника южан, пойдя на повышение в московский ЦСКА. Во главе с Федотовым "армейцы" выиграли Кубок страны и стали вторыми в Российской Премьер-Лиге.


ЦСКА Сочи Федотов
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