– Зачем держать уголовника? Ради чего? Неужели Николай Петрович Старостин, который придумал "Спартак" и поднял такую популярность клуба, поддержал бы тех, кто заступается в клубе за Промеса? За человека заступаются, когда доказывают его невиновность. А здесь-то виновность есть.
И это только одно дело. А наркотики! Вся Голландия об этом знает. Мне странно поведение "Спартака". Это форс-мажорная ситуация. То, что совершил Промес, не укладывается в понятие цивилизованной, гражданской жизни, – цитирует Орлова Sport24.
В завершившемся сезоне Квинси Промес записал на свой счет 25 забитых мячей в 37 играх чемпионата и Кубка России. К ним он добавил 10 голевых пасов. 31-летний нидерландец с 20 голами стал вторым бомбардиром Российской Премьер-Лиги. Чаще легионера "Спартака" ворота соперников в РПЛ поражал только атакующий полузащитник "Зенита" Малком.
На родине 19 июня Промеса осудили на полтора года лишения свободы за нападение на двоюродного брата, которое он совершил летом три года назад. Впереди у нидерландского форварда еще один судебный процесс. Ему предъявлено обвинение в контрабанде крупной партии наркотиков. Приговор по этому делу еще не вынесен.
Орлов: мне странно поведение "Спартака". Неужели Старостин поддержал бы тех, кто заступается за Промеса?
Футбольный комментатор Геннадий Орлов отреагировал на решение Амстердамского суда приговорить легионера "Спартака" Квинси Промеса к 18 месяцам лишения свободы за нападение на кузена.
Фото: "Матч ТВ"