– В ближайшее время, конечно, кто-то может включиться в борьбу, но помимо "Спартака" и ЦСКА, надо включаться и "Локомотиву". Надеюсь, с приходом Лички "Динамо" будет играть в более яркий и современный футбол. В последнем матче был симпатичен "Краснодар" и, думаю, все болельщики хотели бы, чтобы первый трофей наконец-то оказался у них.
Есть пять-шесть команд, которые могли бы составить "Зениту" конкуренцию, но пока "Зенит" играет в футбол сам с собой. Я ранее говорил, что управлять такой махиной, как "Зенит", с такими бразильцами, в таком количестве – надо иметь искусство и умение. У Семака оно есть. Учитывая, что с Серегой играли вместе в сборной, я всегда относился к нему с симпатией, – цитирует Титова Sport24.
В завершившемся сезоне "Зенит" в очередной раз завоевал чемпионский титул РПЛ. Это уже пятое кряду чемпионство команды под руководством Сергея Семака. 47-летний специалист возглавил сине-бело-голубых в 2018 году, перейдя из "Уфы". Ранее он работал в структуре санкт-петербургского клуба в качестве ассистента у Андре Виллаш-Боаша и Лучано Спаллетти.
Питерцы обеспечили себе золото еще за 4 тура до финиша сезона, нанеся домашнее поражение "Спартаку". В итоге красно-белые финишировали на третьей строчке, отстав от "Зенита" на 16 очков. Второе место занял ЦСКА.
Титов – о шансах "Спартака" и ЦСКА побороться за чемпионство в РПЛ: пока "Зенит" играет в футбол сам с собой
Бывший полузащитник и капитан московского "Спартака" Егор Титов высказался о шансах соперников составить конкуренцию "Зениту" в борьбе за золотые медали РПЛ в следующем сезоне.
Фото: ФК "Зенит"