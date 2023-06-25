По сведениям СМИ, "Спартаку" предлагали приобрести 22-летнего бразильского футболиста "Интернасьонала" Маурисио, играющего на позиции атакующего хавбека. Москвичи приняли решение отказаться от предложенного футболиста. Как отмечает источник, в клубе посчитали, что бразилец не подходит команде. Наставник красно-белого коллектива Гильермо Абаскаль хотел бы видеть на позиции полузащитника более опытного футболиста, уже поигравшего в Европе.
Маурисио представляет цвета "Интернасьонала" с 2020 года. В майке бразильского коллектива футболист 133 поединка, в которых сумел забить 18 голов. Также игрок записал на свой счет 16 голевых пасов. В этом сезоне Маурисио отметился 2 мячами в 5 играх бразильского первенства. Трудовой договор бразильца с его клубом рассчитан до конца июня 2027 года. "Спартак" по итогам завершившегося сезона финишировал на 3-й строчке в РПЛ.
Источник: Metaratings.ru
Metaratings: "Спартаку" предлагали подписать бразильского хавбека "Интернасьонала" Маурисио. Клуб отказался от трансфера
Бразильский футболист "Интернасьонала" Маурисио мог оказаться в России.
Фото: ФК "Интернасьонал"