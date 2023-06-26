- Как мы сообщали, команда выходит из отпуска 27 июня, на этот день назначен медосмотр. Абаскаль в Москве, уже приступил к работе. Легионеры также возвращаются согласно ранее принятому графику. Исключение - травмированный Тавареш и Николсон, который был вызван в сборную Ямайки, - передает слова Зеленова Metaratings.ru.
Московский "Спартак" в прошедшем сезоне Российской премьер-лиги набрал 54 очка и занял третье место, завоевав бронзовые медали с отставанием в 4 очка от ставшего вторым ЦСКА и в 16 очков от победившего в чемпионате России "Зенита". Весь сезон-2022/2023 красно-белые провели под руководством 34-летнего испанского главного тренера Гильермо Абаскаля, занявшего пост наставника московской команды в июне 2022 года.
Глава пресс-службы "Спартака" Зеленов: Абаскаль в Москве, уже приступил к работе
Руководитель пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов рассказал о планах красно-белых на ближайшие дни.
Фото: ФК "Спартак"