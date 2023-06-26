Тренер ЦСКА Федотов: выпил бы по бокалу испанского вина с Абаскалем? Если бы он этого захотел, то я бы не возражал

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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о своем отношении к коллеге из московского "Спартака" Гильермо Абаскаля на фоне конфликта в столичном дерби.
Фото: Twitter
– Я в принципе уважительно отношусь к людям своей профессии. Мы же не враги, а тренеры. Просто каждый защищает свою команду. Мы соперники на время матча, но после игры никаких противоречий быть не должно.

Когда эмоции от игры остыли, мы должны уважать друг друга, и другого не дано. Думаю, что в этом плане никто не бросит камень в мой огород.

Выпил бы по бокалу испанского вина с Абаскалем? Если бы Гильермо этого захотел, то с моей стороны никаких возражений не было бы, – приводит слова Федотова "СЭ".

Конфликт между российским и испанским специалистами вспыхнул во время столичного дерби в минувшем сезоне между "Спартаком" и ЦСКА, которое завершилось результативной ничьей 2:2. В итоге оба наставника пропускали ближайшие игры из-за дисквалификации. Владимир Федотов позволил себе нелицеприятную фразу на пресс-конференции в адрес испанского визави.

По итогам сезона ЦСКА обошел "Спартак" в итоговой таблице и завоевал серебряные медали РПЛ. Красно-белые ограничились бронзовым комплектом наград, хотя перед рестартом сезона имели 8-очковый гандикап перед "армейцами".


ЦСКА Спартак Федотов Абаскаль
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