– Я в принципе уважительно отношусь к людям своей профессии. Мы же не враги, а тренеры. Просто каждый защищает свою команду. Мы соперники на время матча, но после игры никаких противоречий быть не должно.
Когда эмоции от игры остыли, мы должны уважать друг друга, и другого не дано. Думаю, что в этом плане никто не бросит камень в мой огород.
Выпил бы по бокалу испанского вина с Абаскалем? Если бы Гильермо этого захотел, то с моей стороны никаких возражений не было бы, – приводит слова Федотова "СЭ".
Конфликт между российским и испанским специалистами вспыхнул во время столичного дерби в минувшем сезоне между "Спартаком" и ЦСКА, которое завершилось результативной ничьей 2:2. В итоге оба наставника пропускали ближайшие игры из-за дисквалификации. Владимир Федотов позволил себе нелицеприятную фразу на пресс-конференции в адрес испанского визави.
По итогам сезона ЦСКА обошел "Спартак" в итоговой таблице и завоевал серебряные медали РПЛ. Красно-белые ограничились бронзовым комплектом наград, хотя перед рестартом сезона имели 8-очковый гандикап перед "армейцами".
Тренер ЦСКА Федотов: выпил бы по бокалу испанского вина с Абаскалем? Если бы он этого захотел, то я бы не возражал
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о своем отношении к коллеге из московского "Спартака" Гильермо Абаскаля на фоне конфликта в столичном дерби.
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