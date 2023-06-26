"Возвращению в "Динамо" очень рад. Ближайшее ожидание - познакомиться с тренерским штабом, услышать от них мнение о моей дальнейшей работе в этом клубе. Что касается амбиций, то, конечно, хочется играть в стартовом составе "Динамо", - цитирует Карапузова "Чемпионат".
Владислав Карапузов, играющий на позиции правого нападающего, минувший сезон провел на правах аренды в грозненском "Ахмате". Контракт 23-летниего футболиста с московским "Динамо" действует до 30 июня 2025 года. На счету вингера 28 матчей в этом сезоне, в которых он забил два гола и трижды ассистировал партнерам. Напомним, новый сезон "бело-голубые" начнут под руководством чешского специалиста Марцела Лички, который ранее работал главным тренером "Оренбурга".
Карапузов: очень рад возвращению в "Динамо". Амбиции - играть в стартовом составе
Вингер "Динамо" Владислав Карапузов рассказал, что хотел бы играть в стартовом составе московского клуба.
Фото: "Матч ТВ"