- Сможет ли "Спартак" в новом сезоне навязать "Зениту" борьбу за чемпионство? Сложно сейчас говорить на эту тему, как-то загадывать. Если "Спарта" будет играть так же, как в первом круге прошлого сезона, то, наверное, скорее всего, да. Если же картина будет такая же, как во втором круге, то однозначно борьбы за золотые медали ждать не сможем. Конечно, неплохо было бы укрепиться. Считаю, что в каждую линию нужны футболисты, которые соответствовали бы тем задачам, которые ставятся перед командой.
Очень важный момент - это подготовка. Пауза после первого круга длилась два с половиной месяца. Не знаю, как они готовились ко второй части сезона, но, видимо, что-то не то было в подготовке. Говорю, исходя из того, что видел во втором круге минувшего сезона, когда команда по игре уже была практически другая. Да и физически особо "Спартак" не впечатлял. В обороне был бардак. Впереди тоже куча проблем. Да, вроде много моментов создавали, но с реализацией было не очень хорошо.
Но, если все будет нормально, если все факторы совпадут, думаю, "Спартак" сможет составить "Зениту" конкуренцию в борьбе за золотые медали. Но там не только "Зениту": ЦСКА, думаю, тоже будет бороться за золото, наверное, с новым тренером и "Динамо", потому что состав у них хороший. Может быть, и "Локомотив" поборется. Плюс у "«Краснодара", конечно, сильная команда.
Алина Гущина, Rusfootball.info
Кечинов: если "Спартак" будет играть так же, как в первом круге прошлого сезона, то навяжет борьбу "Зениту"
Бывший полузащитник "Спартака" Валерий Кечинов поделился с Rusfootball.info мнением по поводу перспектив красно-белых в предстоящем сезоне Российской премьер-лиги.
Фото: "Чемпионат"