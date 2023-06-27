- Тренер сам определяет, в каком состоянии вратарь. Шунин однозначно был номером один, потому что Лещук раньше не тянул, потом Антон в течение сезона устал чисто психологически. Игоря попробовали, и он потянул. Нельзя быть уверенным, кто будет первым номером в новом сезоне. Ведь что Лещук, что Шунин не провели сезон достаточно ровно. Когда вратарь является первым номером, он должен иметь право на ошибку. Если его постоянно менять, ничего хорошего не получится, - передает слова Чанова "РБ Спорт".
36-летний голкипер московского "Динамо" Антон Шунин в прошедшем сезоне провел в составе бело-голубых 26 матчей во всех турнирах, пропустив в них 36 голов, 7 матчей вратарь провел без пропущенных мячей. С начала сезона Шунин был основным голкипером бело-голубых, пропуская матчи только из-за травм, но в трех заключительных турах российской премьер-лиги остался в запасе - ворота защищал 27-летний Игорь Лещук, на счету которого в течение сезона 14 матчей (из них 8 в Кубке России), 21 пропущенный гол и 3 "сухих" игры.
Чанов: Шунин в "Динамо" однозначно был номером один, но устал чисто психологически
Экс-тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал ситуацию с голкиперами московского "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"