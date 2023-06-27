"Да, это правда. У Георгия закончился контракт, он будет искать себе новую команду. Это обоюдное решение игрока и клуба", - приводит слова Котова "СЭ".
Георгий Гонгадзе, играющий на позиции центрального нападающего, перешел свободным агентом в "Факел" в июле прошлого года из "СКА-Хабаровск". Стороны заключили контракт до конца минувшего сезона. 27-летний российский форвард сыграл за воронежцев 36 матчей, в которых забил 9 мячей и сделал 3 голевых ассиста на партнеров.
Спортивный директор "Факела": у Гонгадзе закончился контракт, он будет искать себе новую команду
Спортдир "Факела" Кирилл Котов заявил, что форвард Георгий Гонгадзе покидает воронежский клуб.
Фото: РИА Новости