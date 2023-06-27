– У нас нет вообще никакого интереса к Чалову, – приводит слова Рибалты Sport24.
Сегодня французское издание LePetitOM сообщило, что бронзовый призер Лиги 1 "Марсель" интересуется услугами форварда московского ЦСКА Федора Чалова. Как утверждает источник, провансальцы могут сделать предметное предложение "армейскому" клубу по поводу перехода лучшего бомбардира. Отмечается, что 25-летний россиянин вписывается в систему игры нового главного тренера "Марселя" Марселино.
В минувшем сезоне Чалов стал третьим бомбардиром чемпионата России. На его счету 19 голов и 6 результативных передач. Его рыночная стоимость оценивается в 12 млн евро. Ранее сообщалось об интересе к Федору со стороны турецких клубов.
Спортдиректор "Марселя" Рибалта: у нас нет вообще никакого интереса к Чалову
Спортивный директор "Марселя" Хавьер Рибалта опроверг слухи об интересе "Марселя" к нападающему ЦСКА Федору Чалову.
Фото: ПФК ЦСКА