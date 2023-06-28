— Пиняев — самый резкий игрок, с которым сталкивался в РПЛ? Однозначно. Это его главное качество, за счет чего он и играет. Честно, таких резких футболистов я не встречал. Надо сказать спасибо родителям, которые передали ему такую генетику. Дай Бог, чтобы он был здоров, чтобы обошлось без травм, - приводит мнение Ежова "Матч ТВ".
18-летний россиянин Сергей Пиняев, играющий на позиции атакующего полузащитника, зимой сменил "Крылья Советов" на "Локомотив" из Москвы. В весеннем отрезке сезона россиянин сумел отметиться 2 точными попаданиями, сыграв в майке столичного коллектива 12 встреч. Всего в активе Пиняева по итогам минувшего сезона 6 голов и 3 голевых паса в 27 поединках. Также в марте Сергей записал на свой счет первое голевое действие за сборную России. После сольного прохода он сумел поразить ворота Ирака (2:0) в контрольном поединке. Сейчас футболист находится на сборах "Локомотива" и готовится к старту нового сезона. В первом туре РПЛ соперником красно-зеленых станет "Рубин".
Ежов – о Пиняеве: честно, таких резких футболистов я не встречал
Российский футболист "Крыльев Советов" поделился мыслями по поводу своего бывшего одноклубника Сергея Пиняева.
Фото: "Чемпионат"