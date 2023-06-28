- Я пока ещё не Смолов и не Кокорин. Они свои матчи, наверное, уже сыграли. Это их мнение, а я очень хочу попасть в сборную России, ощутить эмоции от гимна. Я уверен, что любой молодой хочет попасть в национальную команду. Тем более сейчас есть такая возможность, - приводит комментарий Мелехина Metaratings.ru.
19-летний россиянин Виктор Мелехин, играющий на позиции защитника, в минувшем сезоне провел в майке "Ростова" 34 поединка во всех соревнованиях. В них он сумел отметиться 1 голевым пасом. Свой надежной игре Виктор помог дончанам забраться на 4-ю позицию по итогам сезона. Команда пропустила 44 мяча в 30 встречах первенства. Руководит южанами наставник сборной России Валерий Карпин. Он совмещает посты. Трудовой договор Мелехина с "Ростовом" рассчитан до конца июня 2027 года. Отметим, что в активе уроженца Домодедово 9 игр за различные юношеские сборные России.
Защитник "Ростова" Мелехин: я пока ещё не Смолов и не Кокорин. Хочу попасть в сборную России и ощутить эмоции от гимна
Российский футболист "Ростова" Виктор Мелехин высказался по поводу сборной России.
Фото: ФК "Ростов"