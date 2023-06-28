По сведениям СМИ, "Зенит" и "Коринтианс" согласовали переход 17-летнего вингера Педриньо. Бразилец подпишет трудовой договор с чемпионом России до 2028 года. Игрок сможет переехать в Санкт-Петербург только в феврале 2024 года. Именно тогда ему исполнится 18 лет.
Бразильский вундеркинд Педриньо является воспитанником "Коринтианса". В бразильской Серии А футболист сыграл всего 5 встреч. Примечательно, что в активе Педриньо 2 гола в 8 поединках за сборную Бразилии U20. Если трансфер будет оформлен официально, то игрок станет 9 бразильцем в составе дружины Сергея Семака.
Источник: РБ Спорт
"РБ Спорт": "Зенит" и "Коринтианс" согласовали трансфер 17-летнего Педриньо. Бразилец подпишет контракт на 5 лет
Бразильский футболист Педриньо будет защищать цвета "Зенита".
Личный архив Педриньо