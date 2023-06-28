- Против кого в РПЛ тяжелее всего играть? Я думаю, что против Федора Смолова. Его очень тяжело прочитать, он кружит голову замахами и переступами. Он может убрать под себя, отдать передачу или забить гол. С ним реально было тяжело. И то я думаю, что он сейчас уже не в своей лучшей форме. С ним тяжело играть, - передает слова Мелёхина Metaratings.ru.
19-летний центральный защитник "Ростова" Виктор Мелёхин в прошедшем сезоне провел 34 матча во всех турнирах и отдал 1 результативный пас. Футболист дебютировал в РПЛ в 17 лет и к настоящему моменту сыграл в чемпионате России в 41 матче. 33-летний нападающий московского "Динамо" Федор Смолов в прошедшем сезоне сыграл в 31 матче во всех турнирах, забил 12 голов и выполнил 6 ассистентских действий.
19-летний защитник Мелёхин: тяжелее всего в РПЛ играть против Смолова. Его очень тяжело прочитать
Защитник "Ростова" Виктор Мелёхин ответил на вопрос о нападающем, против которого ему было сложнее всего играть.
Фото: ФК "Динамо"