— Это будет видно в процессе чемпионата. Прежде всего, надо поставить команде игру. Если Абаскалю удастся это до начала чемпионата, тогда команда в каждом матче будет добиваться результата. Тогда и бороться с "Зенитом" будет реально. Если Абаскаль поставит команде игру, то для нынешнего состава этого будет достаточно для борьбы за золото? Да. Только нужен сильный центральный защитник в пару к Джикии. Такой, как Жиго, – цитирует Гладилина "Евро-Футбол".
В минувшем розыгрыше чемпионата России по футболу московский "Спартак" заработал 54 балла за 30 матчей. Коллектив Гильермо Абаскаля благодаря данному показателю расположился на итоговой 3-й строчке в турнирной таблице, уступив лишь петербургскому "Зениту" (70 баллов) и столичному ЦСКА (58 баллов). Таким образом, красно-белые завоевали бронзовые медали.
Московский "Спартак" не может выиграть Российскую Премьер-Лигу с сезона 2016-2017. Тогда красно-белые стали обладателями золотых медалей под руководством Массимо Карреры.
Новый розыгрыш чемпионата России по футболу стартует 21–23 июля. В стартовом туре московский "Спартак" сыграет против "Оренбурга". Столичные примут уральцев на родном стадионе "Открытие Банк Арена".
Гладилин: если Абаскаль поставит нынешнему "Спартаку" игру, то команда будет бороться за золото РПЛ
Экс-наставник московского "Спартака" Валерий Гладилин высказался о перспективах красно-белых в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги.
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