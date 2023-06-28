- Мы увидим официальный турнир, который будет состоять из двух товарищеских игр. Тренерский штаб оценит форму игроков основного состава. Думаю, этот мини-турнир будет носить легкий оттенок официальности. Результат не имеет большого значения. ЦСКА может подойти не в самой оптимальной форме к игре за Суперкубок с "Зенитом"? Думаю, основные игроки сыграют по часу, ничего страшного не произойдет. Ребята планомерно готовятся, это нормальная практика, – передает слова Масалитина "Евро-Футбол".
Ранее стало известно о том, что московские ЦСКА и "Динамо" решили провести два товарищеских матча перед стартом следующего сезона. Столичные клубы 8 июля сыграют на "ВЭБ Арене" (начало в 13:30 по мск времени), а 9 июля – на "ВТБ Арене" (начало в 16:30 по мск времени). При этом сильнейший в данном двухматчевом противостояния получит Братский кубок.
В минувшем сезоне ЦСКА стал победителем Кубка России. Таким образом, "армейцы" получили возможность сыграть за Суперкубок страны с футболистами петербургского "Зенита", которые завоевали золотые медали чемпионата. Московский клуб поспорит с сине-бело-голубыми за данный трофей 15 июля в Казани на "Ак Барс Арене" (начало в 17:00 по мск времени).
Масалитин – о влиянии Братского кубка на подготовку ЦСКА к матчу "Зенитом": ничего страшного не произойдет
Экс-футболист ЦСКА Валерий Масалитин отреагировал на новость о том, что "армейцы" перед стартом нового сезона проведут два матча в рамках Братского кубка с "Динамо".
Фото: "РБ Спорт"