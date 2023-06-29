По сведениям СМИ, 24-летний крайний защитник из Армении Наир Тикнизян, защищающий цвета "Локомотива", свой игрой привлек внимание итальянских "Эмполи" и "Болоньи". Клубы включили Наира в список потенциальных усилений. Их скауты просматривали футболиста в играх сборной Армении против Уэльса (4:2) и Латвии (2:1).
Наир Тикнизян носит цвета "Локомотива" с 2021 года. В майке коллектива из Москвы армянский игрок провел 59 встреч, в которых сумел забить 5 голов и оформить 7 голевых пасов. В завершившемся розыгрыше РПЛ Тикнизян забил 4 мяча и отдал 3 ассиста, поучаствовав в 29 поединках. В активе Тикнизяна 1 гол в 4 играх за сборную Армении. Примечательно, что в матче с Уэльсом игрок "Локомотива" отметился результативным пасом, а в игре с Латвией Наир своим голом помог Армении одержать победу.
Источник: "СЭ"
Защитник "Локомотива" Тикнизян может перейти в "Болонью" или "Эмполи"
Армянский футболист "Локомотива" Наир Тикнизян может сменить московский клуб на итальянский.
Фото: "СЭ"