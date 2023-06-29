— Мне понравился Тедеско. Был сложный период, когда он принял решение уходить, о чем объявил команде. Но затем сделал шаг назад, не просто остался, а смог полноценно вернуться в команду. Это был сильный шаг с его стороны. Был сильный тренер Руй, и меня удивляло его спокойствие в период, когда было давление, я был постоянно рядом. Ваноли взял Кубок, но с ним было сложнее — слишком много разных решений, мы не всегда успевали за ними, – передает слова Мележикова "РБ Спорт".
37-летний Доменико Тедеско был главным тренером московского "Спартака" с октября 2019 года по июнь 2021 года (под его руководством клуб занимал 2-е и 7-е места в Российской Премьер-Лиге). В настоящее время итальянский специалист возглавляет сборную Бельгию по футболу. Наставником красно-белых, в свою очередь, является испанец Гильермо Абаскаль.
Этим летом Евгений Мележиков покинул пост генерального директора столичного "Спартака". Российский менеджер занимал данную должность с 2021 года. Заменил Мележикова член совета директоров московского клуба Олег Малышев.
Экс-гендиректор "Спартака" Мележиков: самый сильный тренер, с которым я работал? Тедеско
Бывший генеральный директор московского "Спартака" Евгений Мележиков ответил на вопрос о том, кто является самым сильным тренером, с которым он работал в стане красно-белых.
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