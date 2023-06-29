– Чемпионат длинный, есть еще Кубок России — "Локомотиву" нужна ротация. Недавно из команды ушел Игнатьев. Уверен, что Сарвели пришел на замену Ивану. Наверное, это не будет усилением стартового состава, но ротации уж точно. Помимо Дзюбы, в клубе должен быть еще легкий скоростной нападающий. Это добавляет команде вариативности, – передает слова Граната "Чемпионат".
Ранее стало известно о том, что нападающий Владислав Сарвели перешел из "Сочи" в "Локомотив". "Железнодорожники" объявили о данном трансфере сегодня, 29 июня. Они заключили контракт с российским футболистом до 30 июня 2026 года. Официальная сумма сделки озвучена не была. При этом на днях журналист Иван Карпов в своих социальных сетях писал о том, что московский клуб заплатит южанам 1 миллион евро за переход Сарвели.
В своей предыдущей команде 25-летний Владислав Сарвели выступал с лета 2022 года. В сезоне 2022-2023 нападающий принял участие в 32 матчах "Сочи", в которых ему удалось записать в собственный актив 6 результативных баллов (5 забитых мячей и 1 результативная передача).
Гранат – о трансфере Сарвели в "Локомотив": это не будет усилением стартового состава
Бывший футболист сборной России Владимир Гранат отреагировал на новость о том, что нападающий Владислав Сарвели перешел из "Сочи" в "Локомотив".
Фото: "Матч ТВ"