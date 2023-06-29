– Дзюба — не прима-балерина, чтобы все вокруг него вращалось. Нормальный футболист, сильный. Захотел вернуться на прежний уровень игры, помог себе и "Локомотиву" в прошлом сезоне. Но "Локомотив" — это не только Дзюба. Успех команды в новом сезоне не будет зависеть лишь от него одного. Там есть ребята, которые могут Артема и на скамейку запасных отправить, если снизит требования к себе, – передает слова Колоскова "РБ Спорт".
34-летний Артем Дзюба перешел в московский "Локомотив" в феврале 2023 года. Российский форвард успел провести в составе "железнодорожников" 13 матчей. При этом он записал на свой счет 13 баллов за результативность – 8 голов и 5 ассистов. Перед началом летнего межсезонья столичные приняли решение продлить контракт с Дзюбой на один сезон – до июня 2024 года.
По итогам минувшего розыгрыша чемпионата России по футболу московский "Локомотив" записал на свой счет 45 баллов. Команда Михаила Галактионова заняла 8-е место в турнирной таблице. Примечательно, что после первого круга РПЛ "железнодорожники" боролись за выживание.
Колосков: Дзюба — не прима-балерина. Успех "Локомотива" в новом сезоне не будет зависеть лишь от него
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мыслями о влиянии нападающего Артема Дзюбы на результаты московского "Локомотива".
Фото: ФК "Локомотив"