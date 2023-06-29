Как сообщает источник, "Сабах" заинтересован в подписании футболиста "Краснодара" Магомеда-Шапи Сулейманова. Азербайджанский клуб может арендовать нападающего с возможным правом выкупа. Трансферу может поспособствовать тот факт, что главным тренером "Сабаха" является Мурад Мусаев, который ранее работал с Шапи стане "быков"
23-летний Магомед-Шапи Сулейманов является воспитанником "Краснодара". Последние два сезона он выступал за другие команды на правах аренды – сезон 2021-2022 российский футболист провел в турецком "Гиресунспоре", а в сезоне 2022-2023 он играл за израильский "Хапоэль Беэр-Шева". Действующее соглашение Сулейманова с "быками" рассчитано до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 2,50 млн евро.
Источник: Legalbet
Магомед-Шапи Сулейманов может перейти в азербайджанский "Сабах"
Нападающий "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов может стать футболистом азербайджанского "Сабаха" в летнее трансферное окно.
Фото: ФК "Краснодар"