- Мы не заинтересованы в Хлусевиче, - приводит комментарий Фабиани Sport24.
Итальянский "Лацио", возглавляемый Маурицио Сарри, по итогам 38 туров завершившегося розыгрыша Серии А смог записать в свой актив 74 очка. Этот результат позволил римскому коллективу завоевать серебро национального первенства, отстав от финишировавшего первым "Наполи" на 16 очков.
По итогам сезона дружина Сарри примет участие в следующем розыгрыше ЛЧ. По сведениям СМИ, "орлы" хотят усилить свой состав российским защитником "Спартака" Даниилом Хлусевичем. В активе россиянина 4 ассистентских действия в 35 встречах в прошедшем сезоне. Помимо "Лацио", по данным источников, игроком интересуются "Спортинг", "Верона" и "Дженоа".
Спортдиректор "Лацио": мы не заинтересованы в Хлусевиче
Спортивный директор "Лацио" Анджело Фабиани отреагировал на информацию об интересе клуба к Даниилу Хлусевичу.
Фото: РФС