"Есть ли к Артему интерес из Европы? Вы знаете, интерес определенный есть, но за всей остальной информацией лучше обратиться к руководству "Локомотива", - цитирует агента Metaratings.ru.
Воспитанник академии московского "Локомотива" Артем Карпукас, играющий на позиции опорного полузащитника, дебютировал в чемпионате России в апреле 2022 года. В минувшем сезоне хавбек провел за "железнодорожников" 35 матчей, в которых отличился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца весны 2025 года. В июне футболисту исполнился 21 год.
Агент: к Карпукасу есть определенный интерес из Европы
Агент полузащитника "Локомотива" Артема Карпукаса Александр Клюев рассказал, что к его клиенту проявляют интерес европейские клубы.
Фото: "СЭ"