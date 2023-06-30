По сведениям СМИ, "Пари НН" подпишет 29-летнего россиянина Дмитрия Живоглядова, играющего на позиции крайнего защитника.
Сегодня "Локомотив" на своих ресурсах проинформировал о том, что Дмитрий Живоглядов покидает клуб. В красно-зеленой майке футболист играл с 2019 года. Всего в составе железнодорожников Дмитрий поучаствовал в 94 играх, в которых сумел отметиться 10 голевыми пасами. В этом сезоне в активе Живоглядова 5 ассистов в 21 поединке
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": экс-игрок "Локомотива" Живоглядов подпишет контракт с "Пари НН"
Российский футболист Дмитрий Живоглядов будет защищать цвета "Пари НН".
Фото: "Чемпионат"