- Понятное дело, что в "Спартаке" одна задача — побеждать и выигрывать титулы. Будем стараться выкладываться по максимуму. Постараемся остановить гегемонию "Зенита" и выиграть РПЛ. И в Кубке хочется побеждать, чтобы радовать болельщиков в это непростое время, - приводит комментарий Литвинова "Чемпионат".
Футболисты "Спартака" недавно вышли из отпуска и начали тренировки в рамках подготовки к старту нового сезона. Командой руководит испанец Гильермо Абаскаль. Он был утвержден наставником столичного коллектива прошлым летом. В свой первый же сезон испанский тренер сумел привести "Спартак" к бронзе РПЛ. Примечательно, что он пришел в команду, занявшую 10-ю строчку по итогам сезона 2021/2022.
Принципиальный соперник "Зенит" из Санкт-Петербург является гегемоном национального первенства. Коллектив Сергея Семака сумел выиграть свое 5-е чемпионство подряд. Это позволило клубу нанести на свою эмблему вторую звезду. В минувшем сезоне петербуржцы набрали 70 очков в 30 турах. Это на 12 больше, чем заработал ЦСКА и на 16 больше, чем в активе у "Спартака". У "Зенита" 21 победа в 30 играх.
Руслан Литвинов: "Спартак" постарается остановить гегемонию "Зенита" и выиграть РПЛ
Российский футболист "Спартака" Руслан Литвинов высказался о задачах столичного коллектива в следующем сезоне РПЛ.
Фото: РИА Новости