— Мой первый капитан в "Спартаке". Помню свой первый день в Москве. Он меня тепло поприветствовал. Хороший парень. Помню тот гол, который он забил на последних минутах в чемпионский сезон. Классный футболист. И когда я против него играл, мы постоянно разговаривали, – передает слова Жиго Sport24.
29-летний Самюэль Жиго выступал в составе московского "Спартака" с 2018 года по 2022. В составе красно-белых он выиграл Кубок России. Прошлым летом французский защитник перебрался в "Марсель".
36-летний Денис Глушаков был игроком столичного "Спартака" с 2013 года по 2019. С красно-белыми отечественный полузащитник сумел завоевать золотые медали Российской Премьер-Лиги. В настоящее время Глушаков пребывает в статусе свободного агента – прошлый сезон он провел в нижегородском "Пари НН".
Жиго – о Глушакове: хороший парень и классный футболист. Он мой первый капитан в "Спартаке"
Экс-футболист московского "Спартака" Самюэль Жиго, выступающий сейчас за "Марсель", высказался о полузащитнике Денисе Глушакове, с которым он ранее играл в стане российской команды.
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