– Чувства двоякие: горечь от того, что провел в клубе четыре года и теперь ухожу. Все это время у нас царила отличная атмосфера. Да, были моменты, которые не радовали болельщиков. Но в целом период в "Локо" – это радостное время, — передает слова Живоглядова "Чемпионат".
Накануне, 30 июня 2023 года, стало известно о том, что Дмитрий Живоглядов покинул московский "Локомотив". Его соглашение с "железнодорожниками" подошло к концу. Стороны не стали его продлевать. В связи с этим защитник вышел на рынок свободных агентов.
29-летний Дмитрий Живоглядов перешел в московский "Локомотив" в 2019 году. За столичный клуб фулбэк сыграл 94 матча, в которых ему удалось отметиться 9 голевыми передачами. В составе красно-зеленых он выиграл Кубок и Суперкубок России.
Живоглядов – об уходе из "Локомотива": осталась горечь
Российский защитник Дмитрий Живоглядов высказался о своем недавнем уходе из московского "Локомотива".
Фото: "Чемпионат"