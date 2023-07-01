– Я рассчитываю на всех игроков. А насколько много он будет играть, это зависит от него. Что касается предложения от "Локомотива", то я об этом не слышал. Возможно, руководство получало какие-то предложения, но я не слышал. Как уже сказал, мы готовы рассмотреть любые предложения, которые будут интересны клубу, – передает слова Семака "Чемпионат".
После завершения сезона 2022-2023 в прессе появилась информация о том, что московский "Локомотив" хотел бы подписать футболиста петербургского "Зенита" Зелимхана Бакаева в летнее трансферное окно. Однако позже стало известно, что сине-бело-голубые отказались отпускать своего полузащитника, заблокировав его переход в стан "железнодорожников".
27-летний Зелимхан Бакаев выступает за петербургский "Зенит" с июля 2022 года – он перешел в команду на правах свободного агента. Действующий контракт российского вингера с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 2,50 млн евро.
Семак: я не слышал о предложении "Локомотива" по трансферу Бакаева
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак поделился мыслями о будущем футболиста своей команды Зелимхана Бакаева.
Фото: "Чемпионат"