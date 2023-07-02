- В составе "Зенита" все больше бразильцев. Как я к этому отношусь? Плохо. Но понимаю, что для побед это обязательный элемент. Во многом благодаря уровню своих легионеров "Зенит" не первый год становится чемпионом. Зачем от этого отходить? Конечно, другим командам хотелось бы, чтобы питерцы играли только своими воспитанниками. Все были бы очень довольны. Но "Зениту" надо побеждать.
В минувшем сезоне "Зенит" завоевал очередной, пятый подряд, титул чемпиона России. Команда из Санкт-Петербурга финишировала на первой строчке, опередив серебряного призера - московский ЦСКА на 12 очков. Золотые медали российской Премьер-лиги подопечные Сергея Семака обеспечили себе досрочно, за четыре тура до финиша чемпионата. Лучшим бомбардиром первенства стал бразильский футболист "сине-бело-голубых" Малком. Бразилец также был назван лучшим игроком и лучшим нападающим завершившегося сезона 2022/2023.
Источник: "Евро-Футбол.Ру"
Лепехин: плохо отношусь к количеству бразильцев в "Зените". Но для побед это обязательный элемент
Экс-футболист "Зенита" Константин Лепехин рассказал, как относится к количеству бразильских легионеров в составе клуба с берегов Невы.
Фото: ФК "Зенит"