- У меня никогда не было предложений из России. Было бы интересно мне выступать за "Зенит"? Конечно. Для меня было бы честью играть за такой большой и великий клуб как "Зенит", но все-таки я футболист "Нефтчи". Все зависит от моего клуба, - приводит комментарий Салданьи "СЭ".
Бразилец Матеус Салданья, играющий на позиции центрального нападающего, представляет цвета "Нефтчи" с зимы этого года. В майке бакинского коллектива футболист провел 20 встреч, в которых сумел забить 5 голов и оформить 1 голевой пас. В азербайджанском клубе бразилец находится в аренде. Права на Матеуса у корейского "ДжЕФ Юнайтед Тиба". За команду из Кореи Салданья отметился 4 мячами и 1 ассистом в 48 играх. Также бразилец защищал цвета "Чэнду Жунчэн" из Китая (19 матчей, 3 гола и 5 результативных передач).
Контракт Салданьи с "ДжЕФ Юнайтед Тиба" рассчитан до 2024 года. В августе футболист отпразднует свое 24-летие. Во вчерашнем поединке против "Зенита" (1:3) Салданья смог поразить ворота Никиты Гойло, реализовав 11-метровый.
Бразильский форвард "Нефтчи" Салданья: для меня было бы честью играть за такой большой и великий клуб как "Зенит"
Бразильский футболист "Нефтчи" Матеус Салданья высказался по поводу возможности перейти в "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"