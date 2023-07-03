- Соперник играл очень плохо, явно под нагрузками, а в такой ситуации сложно играть против сильных соперников. У "Нефтчи" ведь даже сил не было в 4-5 игроков выбежать в атаку, они отстояли два тайма в обороне. А у "Зенита", получается, внимание тренерам не на что обратить в том плане, над чем работать. Всё хорошо, все двигаются, в оборону возвращаются, моментов много… Поэтому этот матч вообще не показательный. Показательными будут матчи после 4-5 туров чемпионата, - передает слова Веденеева "РБ Спорт".
1 июля состоялся матч открытия международного товарищеского турнира Кубок Пари Премьер, который проводится в Санкт-Петербурге. В стартовой игре "Зенит" одержал волевую победу со счетом 3:1 над азербайджанским "Нефтчи", в составе сине-бело-голубых отличились атакующие полузащитники Густаво Мантуан, Клаудиньо и Зелимхан Бакаев.
Помимо петербуржцев и бакинцев, в межсезонном товарищеском турнире также принимают участие белградская "Црвена Звезда" и "Фенербахче" из Стамбула.
Веденеев: матч "Зенита" с "Нефтчи" вообще не показателен. Тренерам не на что обратить внимание
Экс-защитник "Зенита" Сергей Веденеев прокомментировал победу сине-бело-голубых над бакинским "Нефтчи" (3:1) в матче межсезонного Кубка Пари Премьер.
Фото: ФК "Зенит"