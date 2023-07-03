Матчи Скрыть

Агент Гюнтера – на вопрос о будущем Корая: он приедет в Россию

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Агент Акан Эрсин, представляющий интересы футболиста итальянской "Вероны" Корая Гюнтера, ответил на вопрос о том, где продолжит карьеру его клиент.
Фото: Getty Images
– Корай приедет в Россию, — цитирует Эрсина "РБ Спорт".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что защитник итальянской "Вероны" находится в сфере интересов ряда клубов из Российской Премьер-Лиги. В частности, сообщалось, что на него претендуют московские ЦСКА и "Спартак", а также "Краснодар".

28-летний Корай Гюнтер имеет действующий контракт с "Вероной" до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость немецкого футболиста в 3,50 млн евро.


Верона Российские трансферы ЦСКА Спартак Краснодар
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится