– Корай приедет в Россию, — цитирует Эрсина "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что защитник итальянской "Вероны" находится в сфере интересов ряда клубов из Российской Премьер-Лиги. В частности, сообщалось, что на него претендуют московские ЦСКА и "Спартак", а также "Краснодар".
28-летний Корай Гюнтер имеет действующий контракт с "Вероной" до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость немецкого футболиста в 3,50 млн евро.
Агент Гюнтера – на вопрос о будущем Корая: он приедет в Россию
Агент Акан Эрсин, представляющий интересы футболиста итальянской "Вероны" Корая Гюнтера, ответил на вопрос о том, где продолжит карьеру его клиент.
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