- "Зенит" — хорошая команда, сколько уже лет подряд они являются чемпионами России. Респект и уважение есть, но мы готовимся к нашему сезону. Мы еще не находимся на уровне, на котором хотим быть, продолжаем тренироваться. Да, [статус] игры товарищеский, но мы готовимся как к официальной игре, - приводит мнение Спайича "Матч ТВ".
Примечательно, что 30-летний серб Урош Спайич, играющий на позиции центрального защитника, выступал в России. Он представлял цвета "Краснодара". В майке кубанского коллектива футболист сыграл 76 встреч, в которых сумел забить 2 гола и оформить 2 голевых паса. Отметим, что один из голов Урош отправил в ворота "Зенита" (2:3). Это было в сезоне 2021/2022.
В январе этого года Спайич перебрался в "Црвену Звезду", воспитанником которой он является. За белградский коллектив серб отыграл 22 поединка, в которых забил 1 гол. В активе игрока 20 встреч за сборную Сербии. "Зенит" и "Црвена Звезда" сыграют между собой 4 июля в рамках предсезонного международного турнира. Помимо, российского и сербского коллективов, участие в турнире принимают "Фенербахче" из Турции и азербайджанский "Нефтчи".
Защитник "Црвены Звезды" Спайич: "Зенит" — хорошая команда. Мы готовимся как к официальной игре
Сербский футболист "Црвены Звезды" Урош Спайич поделился мыслями по поводу игры против "Зенита".
Фото: ФК "Краснодар"