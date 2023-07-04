Как сообщает источник, футболист "Ариса" Евгений Яблонский может покинуть кипрский коллектив в летнее трансферное окно. Белорусский полузащитник интересен нескольким клубам Российской Премьер-Лиги. При этом каким именно – не раскрывается.
28-летний Евгений Яблонский является футболистом кипрского "Ариса" с января 2022 года – он перешел в команду на правах свободного агента. Действующий контракт игрока из Беларуси с коллективом из Лимассола рассчитан до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость опорника в 700 тысяч евро.
В минувшем сезоне полузащитник Евгений Яблонский принял участие в 27 матчах, в которых ему удалось отметиться 2 результативными передачами. При этом в составе "Ариса" белорус стал чемпионом Кипра.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": капитан сборной Беларуси Яблонский интересен клубам РПЛ
Полузащитник сборной Беларуси и кипрского "Ариса" Евгений Яблонский этим летом может сменить клубную прописку, оказавшись в Российской Премьер-Лиге.
Фото: Getty Images