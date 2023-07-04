- Малком, Роберт Ренан были в сборной Бразилии. Мы их встретили нашим классическим тоннельчиком, подбодрили, поздравили. И Каси (Кассьерра - прим. Rusfootball.info) был в сборной Колумбии - поздравили его с первым голом. Конечно, это добавляет статуса "Зениту" - выступают игроки сборных Бразилии, Колумбии. Ребята - молодцы, привезли в коллектив еще больше позитива и хороших эмоций, - приводит мнение Чистякова ТАСС.
Российский защитник Дмитрий Чистяков в минувшем сезоне потерял место в основе. Его место занял бразилец Родригао, перешедший из "Сочи". Именно экс-сочинец составил пару с хорватом Деяном Ловреном. Зимой этого года Деян покинул Санкт-Петербург. На вакантное место был куплен 19-летний бразильский защитник Роберт Ренан. Он провел в старте практически весь весенний отрезок сезон. Всего в активе Чистякова 23 игры в завершившемся сезоне, в которых он получил две желтые карточки, не отметившись какими-либо голевыми действиями.
Примечательно, что в составе дружины Сергея Семака выступают 8 бразильцев, 1 казахстанец и 2 колумбийца. Форвард петербуржцев Матео Кассьерра недавно отметился голов за сборную Колумбии, поразив ворота Ирака (1:0). Также за свою сборную дебютировал бразилец Малком. В игре с Гвинеей (4:1) лучший бомбардир РПЛ сумел заработать 11-метровый. Также вместе с Малкомом в сборную Бразилии был вызван Ренан.
Чистяков – о легионерах: они добавляют статуса "Зениту"
Российский футболист "Зенита" Дмитрий Чистяков поделился своими соображениями по поводу большого количества легионеров в петербуржском коллективе.
Фото: ФК "Зенит"