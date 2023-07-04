- Сегодня у нас нет ни одного новичка. В этом отношении нужно делать решительные действия, поскольку у нас не такая длинная скамейка. Известно ли что-то по поводу трансферов? Они любят тишину. Мы оставим этот вопрос открытым. Сколько нужно новичков? Скажу шесть, появятся три — и будет отлично, - приводит комментарий Федотова РИА Новости.
Сегодня ЦСКА Владимира Федотова, выигравший Кубок России, сыграл свой первый поединок в рамках подготовки к старту нового сезона. Армейский коллектив встречался с "Нефтехимиком", представляющим Первую лигу. Москвичи отправили в ворота нижнекамского клуба четыре безответных мяча. Главным героем поединка стал российский центрфорвард Федор Чалов, оформивший дубль.
Также точными ударами во встрече отметились серб Саша Зделар, играющий на позиции опорного хавбека и 19-летний правый полузащитник Ярослав Арбузов, поставивший точку в матче. Совсем скоро ЦСКА предстоит сыграть свой первый официальный поединок. Именно дружина Владимира Федотова и "Зенит" из Санкт-Петербурга, ставший чемпионом, разыграют между собой Суперкубок. Пока ЦСКА не пополнился ни одним новичком в летнее межсезонье.
Наставник ЦСКА Федотов: у нас нет ни одного новичка. В этом отношении нужно делать решительные действия
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился своими мыслями по поводу работы клуба на трансферном рынке.
Фото: "Чемпионат"