"Моя ошибка, после проверки выяснилось, что "Марсель" никогда не хотел подписать Фёдора Чалова и Джонатана Бамба. Это мне подтвердило два источника, хотя первая информация, которую я получил, говорила об обратном. Мне очень жаль", — написал автор аккаунта в "Твиттере" LePetitOM, который первым сообщил об интересе "Марселя" к игроку.
Чалов — воспитанник ЦСКА. В минувшем сезоне 25-летний форвард забил 24 гола и отдал шесть результативных передач в 41 матче. Соглашение между сторонами рассчитано по декабрь 2024 года, об этом сообщает Transfermarkt.
LePetitOM: Фёдор Чалов не перейдёт в "Марсель", клуб им не интересовался
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов не станет игроком "Марселя", так как он не входил в сферу интересов французского клуба.
Фото: ПФК ЦСКА