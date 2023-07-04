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LePetitOM: Фёдор Чалов не перейдёт в "Марсель", клуб им не интересовался

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Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов не станет игроком "Марселя", так как он не входил в сферу интересов французского клуба.
Фото: ПФК ЦСКА
"Моя ошибка, после проверки выяснилось, что "Марсель" никогда не хотел подписать Фёдора Чалова и Джонатана Бамба. Это мне подтвердило два источника, хотя первая информация, которую я получил, говорила об обратном. Мне очень жаль", — написал автор аккаунта в "Твиттере" LePetitOM, который первым сообщил об интересе "Марселя" к игроку.

Чалов — воспитанник ЦСКА. В минувшем сезоне 25-летний форвард забил 24 гола и отдал шесть результативных передач в 41 матче. Соглашение между сторонами рассчитано по декабрь 2024 года, об этом сообщает Transfermarkt.


Лига 1 Марсель ЦСКА Чалов Российские трансферы
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