Как сообщает источник, московский "Спартак" определился с кандидатурой на пост исполнительного директора команды. 1 июля данную должность займет Сергей Белых, который ранее был гендиректором хоккейного клуба "Авангард". Кроме того, 41-летний менеджер известен по работе в таких организациях, как "Сибнефть" и "Газпром нефть".
В прошлом месяце в руководстве московского "Спартака" уже было проведено одно изменение – пост генерального директора команды занял Олег Малышев. Он заменил на данной должности Сергея Мележикова, который покинул систему столичного клуба.
В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" набрал 54 балла. Красно-белые заняли третье место в турнирной таблице.
Источник: Sport24
Sport24: Сергей Белых с 1 августа станет исполнительным директором "Спартака"
Бывший гендиректор омского "Авангарда" Сергей Белых этим летом станет исполнительным директором московского "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"