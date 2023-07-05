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Sport24: Сергей Белых с 1 августа станет исполнительным директором "Спартака"

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Бывший гендиректор омского "Авангарда" Сергей Белых этим летом станет исполнительным директором московского "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"
Как сообщает источник, московский "Спартак" определился с кандидатурой на пост исполнительного директора команды. 1 июля данную должность займет Сергей Белых, который ранее был гендиректором хоккейного клуба "Авангард". Кроме того, 41-летний менеджер известен по работе в таких организациях, как "Сибнефть" и "Газпром нефть".

В прошлом месяце в руководстве московского "Спартака" уже было проведено одно изменение – пост генерального директора команды занял Олег Малышев. Он заменил на данной должности Сергея Мележикова, который покинул систему столичного клуба.

В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" набрал 54 балла. Красно-белые заняли третье место в турнирной таблице.

Источник: Sport24


Спартак Мележиков Малышев
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