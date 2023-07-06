- Прямолинейность. Это главное. Если все плохо, он так и говорит. Если есть за что похвалить, хвалит. По мне, это очень важное качество, - приводит комментарий Чернова "Матч ТВ".
Уже в июле стартует новый сезон РПЛ. Сейчас команды проводят сборы и готовятся к старту. "Спартак" готовится к сезону в Москве. Сегодня красно-белый коллектив провел спарринг со своими соседями "Торпедо". По итогам 90 минут игры на табло горели 2:2. У "Спартака" двумя точными ударами отметился нигерийский полузащитник Виктор Мозес. В первом туре нового розыгрыша РПЛ "Спартак" сыграет против "Оренбурга" Иржи Ярошика. Примечательно, что испанец Гильермо Абаскаль, возглавляющий москвичей, работает в России всего 1 сезон. Он сразу же сумел привести команду к бронзовым медалям первенства.
Никита Чернов: главное качество Абаскаля? Прямолинейность
Российский игрок "Спартака" Никита Чернов высказался о главном качестве Гильермо Абаскаля.
Фото: "Матч ТВ"