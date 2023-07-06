- Все хотят бороться за самые высокие места. Предыдущий сезон неудачно сложился. Постоянно шли на втором месте, могли какое-то сопротивление "Зениту" оказывать. Но потом пошел неудачный отрезок. Ну и еще в конце выиграть у ЦСКА, но пропустить их на второе место, а самим стать третьими - не то. Не тот результат, который мы хотим, - передает слова Чернова Matchtv.ru.
Московский "Спартак" в сезоне-2022/2023 Российской премьер-лиги занимал второе место после 3, 4, 6 и 7 туров национального первенства, а также на отрезке с 13 по 19 тур. После этого красно-белые с 20 по 25 тур шли третьими, после 26 и 27 тура - четвертыми, а в 28 туре вернулись на третью позицию, на которой и завершили чемпионат. В период с 20 по 25 тур второе место занимал "Ростов", с 26 тура до финиша турнира - ЦСКА.
27-летний центральный защитник "Спартака" Никита Чернов является воспитанником клубной академии ЦСКА.
Никита Чернов: выиграть у ЦСКА, но пропустить их на второе место - не тот результат, который хочет "Спартак"
Центральный защитник "Спартака" Никита Чернов прокомментировал турнирные итоги предыдущего сезона для своей команды.
Фото: ФК "Спартак"