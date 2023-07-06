- Я планировал закончить с футболом два года назад. Заканчивался контракт в Анталье, устал больше психологически, поднаелся футболом, планировал завершить карьеру. В моей карьере самый тяжелый момент - когда начались проблемы со спиной. Я играл ужасно, подводил команду, чтобы за всю карьеру в двух-трех играх подряд были результативные ошибки, такого (раньше) не было, - передает слова Кудряшова Matchtv.ru.
5 июля 2023 года воронежский "Факел" объявил о заключении контракта на правах свободного агента с 36-летним экс-защитником сборной России "Спартака", "Терека", "Ростова", "Рубина", "Сочи" и турецких "Истанбула Башакшехир" и "Антальяспора" Федором Кудряшовым. С января 2020 года Кудряшов выступал за турецкий "Антальяспор", за который в 110 матчах забил 1 гол и отдал 3 результативных передачи. В прошедшем сезоне на счету Федора 15 матчей за клуб без результативных действий.
Кудряшов: планировал закончить карьеру два года назад, поднаелся футболом
36-летний защитник воронежского "Факела" Федор Кудряшов рассказал о прежнем желании завершить карьеру действующего игрока.
Фото: РПЛ