19-летний форвард "Шахтера" из Солигорска Егор Карпицкий перейдет в "Крылья Советов", сообщают СМИ. Ранее белорусский футболист приезжал в самарский клуб на просмотр и вернулся в "Шахтер", за который провел еще один матч.
По данным источника, соглашение волжан с Карпицким еще не подписано, стороны обговаривают условия контракта, при этом наставник солигорского "Шахтера" 6 июля объявил команде об уходе Егора в другой клуб.
В 13 матчах текущего чемпионата Белоруссии Карпицкий забил 12 голов и идет во главе гонки бомбардиров.
Источник: Metaratings.ru
Metaratings: белорусский форвард Карпицкий подпишет контракт с "Крыльями Советов"
По информации СМИ, 19-летний нападающий солигорского "Шахтера" Егор Карпицкий перейдет в самарские "Крылья Советов".
Фото: ФК "Шахтер" Солигорск