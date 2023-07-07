- Артём очень хороший и позитивный парень, который на футбольном поле, что самое главное, даёт нам силу. Поэтому Артём является очень важным игроком для нас. Надеюсь, что в этом сезоне у него получится показать прекрасную игру, как он сделал это в прошлом сезоне, - приводит мнение Гильерме ТАСС.
Российский центрфорвард Артем Дзюба стал одноклубником Маринато Гильерме только зимой этого года. Он подписал трудовой договор с "Локомотивом" всего на полгода. Россиянин сразу же стал основным форвардом красно-зеленого коллектива. В 11 встречах экс-игрок "Зенита" сумел настрелять 8 голов. Также Артем записал в свой актив 5 ассистов. По итогам весеннего отрезка национального первенства дружина Михаила Галактионов смогла подняться с 14-го на 8-е место. Боссы "Локомотива" приняли решение пролонгировать соглашение с Дзюбой. "Локомотив" продолжает подготовку к старту нового сезона. Вчера команда на своей домашней арене уступила "Балтике" Сергея Игнашевича (0:1). В первом туре нового сезона железнодорожники встретятся с "Рубином".
Гильерме – о Дзюбе: очень хороший и позитивный парень. Он даёт нам силу
Голкипер Маринато Гильерме поделился своими соображениями по поводу Артема Дзюбы.
Фото: "Чемпионат"