По сведениям СМИ, 26-летний атакующий полузащитник ЦСКА Хесус Медина перейдет в "Спартак". Сумма трансфера составит 7,5 млн евро. Игрок подпишет трудовой договор с красно-белыми, рассчитанный до 2026 года.
ЦСКА усилил свой состав Хесусом Мединой в 2022 году. Всего в футболке красно-синего коллектива парагваец забил 12 голов и оформил 10 голевых пасов, приняв участие в 45 встречах. Вместе с командой футболист завоевал Кубок России. В завершившемся сезоне Хесус записал в свой актив 11+ 8 по системе гол плюс пас в 33 играх. Отметим, что в активе Медины 9 матче за сборную Парагвая. "Спартак" по итогам сезона завоевал бронзовые медали РПЛ. ЦСКА расположился на строчку выше.
Источник: "СЭ"
"СЭ": Медина перейдет из ЦСКА в "Спартак" за 7,5 млн евро
Фото: "СЭ"