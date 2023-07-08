- Я бы хотел стать президентом "Спартака" или "Зенита". Я занимаю этот пост у себя в бразильском клубе ["Атлетико Сеаренсе"], умею решать вопросы и проблемы. Я хотел бы поработать в России в будущем, для меня это будет хороший опыт. У меня амбициозные цели. Если поступит предложение от клуба РПЛ, буду очень рад. Но мне кажется, что у меня сейчас мало опыта, надо еще поработать, чтобы получить такое приглашение, - приводит комментарий Ари "РБ Спорт".
Наибольшее количество матчей в России бразильский форвард Ари сыграл за "Краснодар". В майке кубанского коллектива футболист сыграл 172 встреч, в них он сумел наколотить 54 гола и записать в свой актив 37 ассистентских действий. Примечательно, что форвард начинал свою российскую карьеру в "Спартаке" из Москвы. Играя за столичный коллектив, Ари отметился 29 точными попаданиями и 17 голевыми пасами. Свои трофеи бразилец выиграл в другом московском клубе. Помимо" Спартака", Ари носил цвета "Локомотива". С командой он выиграл чемпионат России и Кубок России. В активе игрока 7 мячей и 3 результативным передач в 23 матчах за железнодорожников.
Примечательно, что Ари успел сыграть за сборную России. В 2018 году он получил российский паспорт и принял участие в двух играх за национальную дружину, возглавляемую тогда Станиславом Черчесовым. Ари сыграл против Германии (0:3) и Швеции (0:2). "Зенит" и "Спартак" финишировали в тройке в минувшем розыгрыше РПЛ. Петербуржцы заняли первое место, а москвичи расположились на 3-й строчке.
Ари: хотел бы стать президентом "Спартака" или "Зенита". Я умею решать вопросы и проблемы
Экс-футболист Спартака Ари заявил, что хотел бы поработать в российских клубах в качестве президента.
Фото: "Чемпионат"