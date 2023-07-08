– Норманн хочет разорвать контракты в России? Официально до нас такая информация не доходила. Есть ли вероятность, что Матиас останется в "Динамо"? Вероятность всегда есть, — цитирует Гафина "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что норвежский футболист Матиас Норманн не хочет оставаться в Российской Премьер-Лиге. Полузащитник хочет разорвать все контракты, которые связывают его отечественными клубами.
27-летний Матиас Норманн в настоящее время на правах арендного соглашения принадлежит московскому "Динамо". При этом 31 июля он должен вернуться в "Ростов". Действующее соглашение норвежского футболиста с южанами рассчитано до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 6 миллионов евро.
Гафин: Норманн хочет разорвать контракты в России? Официально до нас эта информация не доходила
Член совета директоров московского "Динамо" Дмитрий Гафин высказался о ситуации, связанной с желанием полузащитника бело-голубых Матиаса Норманна покинуть РПЛ.
Фото: "Чемпионат"