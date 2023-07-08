Матчи Скрыть

Кубок Париматч Премьер

Нефтчи
19:30
Црвена ЗвездаНе начат
П1 6.3X 4.7П2 1.47

Товарищеские матчи. Клубы

ЦСКА
0 - 5 0 5
ДинамоЗавершен
Спартак
17:00
АкронНе начат
П1 1.41X 4.85П2 7.4
Торпедо
17:30
РубинНе начат
П1 2.81X 3.75П2 2.28
 Реклама лига ставок Сделать ставку

Гафин: Норманн хочет разорвать контракты в России? Официально до нас эта информация не доходила

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Член совета директоров московского "Динамо" Дмитрий Гафин высказался о ситуации, связанной с желанием полузащитника бело-голубых Матиаса Норманна покинуть РПЛ.
Фото: "Чемпионат"
– Норманн хочет разорвать контракты в России? Официально до нас такая информация не доходила. Есть ли вероятность, что Матиас останется в "Динамо"? Вероятность всегда есть, — цитирует Гафина "РБ Спорт".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что норвежский футболист Матиас Норманн не хочет оставаться в Российской Премьер-Лиге. Полузащитник хочет разорвать все контракты, которые связывают его отечественными клубами.

27-летний Матиас Норманн в настоящее время на правах арендного соглашения принадлежит московскому "Динамо". При этом 31 июля он должен вернуться в "Ростов". Действующее соглашение норвежского футболиста с южанами рассчитано до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 6 миллионов евро.


Норманн Динамо Ростов Гафин Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится