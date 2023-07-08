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Червиченко – о переходе Медины из ЦСКА в "Спартак": в этом трансфере больше желания насолить заклятому врагу

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Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал новость о возможном трансфере полузащитника столичного ЦСКА Хесуса Медины в стан красно-белых.
Фото: ФК "Локомотив"
– В этом трансфере больше желания насолить заклятому врагу. Если не получается их обогнать в спортивном плане, то обойти хотя бы на этом маленьком повороте. Цена тоже серьезная. Я настороженно отношусь к вещам, которые происходят в стане "армейцев". Там мимо тебя ничего не пронесут. Выдался случай расстаться с игроком, который не нужен, да еще и получить кучу денег. У ЦСКА бизнес идет отлично. А что касается Медины, то сегодня он выпендривается у Федотова в ЦСКА, а завтра будет выпендриваться у Абаскаля в "Спартаке". Такое себе, – передает слова Червиченко "Чемпионат".

Сегодня, 8 июля 2023 года, главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов подтвердил информацию о том, что футболист его команды Хесус Медина в летнее трансферное окно перейдет в столичный "Спартак". Отметим, что накануне, 7 июля, журналист Иван Карпов в своих социальных сетях опубликовал данные, которые касаются деталей перехода парагвайца в стан красно-белых. Сообщалось, что спартаковцы заплатят за трансфер Медины около 7 миллионов евро (с учетом бонусов) и дадут ему контракт с зарплатой в 1,6 млн евро. При этом действующий контракт Хесуса с красно-синими рассчитан до лета 2025 года.

В минувшем сезоне ЦСКА занял 2 место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Владимира Федотова записала на свой счет 58 баллов. "Спартак", в свою очередь, заработал 54 очка. Коллектив Гильермо Абаскаля финишировал на 3 строчке в чемпионате страны. При этом "армейцы" стали победителями Кубка России, в то время как "красно-белые" остались без трофеев в сезоне 2022-2023.


ЦСКА Спартак Медина Российские трансферы Червиченко
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