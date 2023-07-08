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Член совдира "Динамо" Гафин — о Кукуляке: все предыдущие матчи с ним заканчивались скандалом

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Член совета директоров московского "Динамо" Дмитрий Гафин высказался о разгромной победе над ЦСКА (5:0) в матче Братского кубка.
Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов
"Каждый матч, который судит Кукуляк, для нас является неким дополнительным зарядом эмоций, потому что, как мы помним, все предыдущие матчи непременно заканчивались скандалом... В этой игре всё хорошо: помимо того, что зачем-то удалил нашего футболиста на последней минуте и не дал забить или проявить себя Сейду Думбия", — сказал Гафин.

"Динамо" обыграло ЦСКА благодаря голам Ярослава Гладышева, Арсена Захаряна и Андрея Мазурина. Ещё два гола динамовцам засчитали благодаря победу в испытаниях, которые проходили между таймами. В первом случае этим испытанием была игра вратарей два на два, а затем — серия пенальти.

Следующий матч между командами состоится завтра, 9 июля. Он пройдёт на "ВТБ Арене".

Источник: "Чемпионат".


Гафин Динамо ЦСКА
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