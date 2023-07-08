- Перешел бы в "Спартак" или "Зенит"? Не могу загадывать. Живу сегодняшним днем. Я здесь, в ЦСКА, тренируюсь на 120% и жду своего шанса - приводит комментарий Лукина Sport24.
19-летний российский защитник Матвей Лукин - выпускник академии ЦСКА. В майке взрослой армейской команды футболист провел 3 поединка. В них он сумел записать на свой счет 1 голевой пас. Вместе со столичным коллективом россиянин завоевал Кубок России. Трудовой договор Матвея с дружиной Владимира Федотова рассчитан до конца июня 2024 года (данные футбольно- аналитического сайта Transfermarkt). Сегодня ЦСКА в товарищеском матче разгромно уступил "Динамо" Марцела Лички (0:3, указаны голы, забитые по ходу самого матча). Ранее СМИ сообщили о том, что бразилец Марио Фернандес наденет на себя футболку "Зенита", а хавбек Хесус Медина сменит ЦСКА на "Спартак".
Защитник ЦСКА Лукин: перешел бы в "Зенит" или "Спартак"? Не могу загадывать
Российский футболист ЦСКА Матвей Лукин не смог ответить однозначно на вопрос о том, перешел бы он в "Зенит" или "Спартак".
Фото: ПФК ЦСКА